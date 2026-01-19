TCL llega a Casa de Materiales con una propuesta tecnológica que eleva la experiencia en el hogar en Panamá

TCL abre un nuevo capítulo en Panamá junto a Casa de Materiales, acercando al mercado local una propuesta tecnológica que combina innovación, diseño y funcionalidad para el hogar moderno. Como parte de este despliegue, la marca refuerza su posicionamiento global como Top 1 a nivel mundial en televisores Mini LED, televisores de 85 pulgadas o más y en dispositivos Google TV, liderazgo que se refleja en la calidad y desempeño de su portafolio.

Desde hoy, los clientes tanto panameños como compradores internacionales que eligen Panamá como destino comercial podrán encontrar en Casa de Materiales una amplia selección de productos TCL, que incluye televisores de hasta 98 pulgadas con tecnología QLED de última generación, capaces de ofrecer una experiencia visual envolvente que redefine el entretenimiento en casa, además de aires acondicionados de alta eficiencia energética, refrigeradoras Fresh-In y lavadoras con tecnología Inverter, desarrolladas para responder a las exigencias del día a día.

Esta alianza reúne la innovación global de TCL con la experiencia y solidez comercial de Casa de Materiales, empresa panameña con una reconocida trayectoria en soluciones para el hogar, permitiendo ampliar la oferta disponible y acercar al público productos tecnológicos accesibles y de alto desempeño.

Para conmemorar este lanzamiento, ambas marcas realizaron un evento especial en tienda, donde se presentaron las principales tecnologías y beneficios que distinguen a TCL como un referente internacional, en un espacio que refleja la evolución de Casa de Materiales hacia una propuesta integral para el hogar.

Con esta incorporación, TCL continúa fortaleciendo su presencia en Panamá, mientras que Casa de Materiales amplía su portafolio con soluciones que complementan sus categorías tradicionales, reafirmando su compromiso de ofrecer valor y opciones relevantes a sus clientes.