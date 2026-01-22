Panama Crossroads lidera la revolución digital: primer festival del país en integrar una app como parte de sus experiencias

Panama Crossroads presenta su aplicación oficial dedicada exclusivamente a sus asistentes, convirtiéndose en el primer festival de Panamá con esta iniciativa que busca elevar la experiencia del público a niveles de clase mundial, acercando la información logística y potenciando la conexión entre la música, la tecnología y la comunidad.

Con el firme objetivo de facilitar cada momento dentro del recinto, el festival ha incorporado Woov, una herramienta tecnológica integral que transforma el celular en una brújula digital antes, durante y después del evento. Panama Crossroads se une así a una prestigiosa lista de festivales icónicos como Boomtown Fair, Exit Festival y Dancefestopia, aprovechando la misma infraestructura digital que ya gestiona con éxito más de 1,000 eventos a nivel global.

La integración de Woov ofrece beneficios tangibles diseñados para resolver las necesidades comunes de los asistentes: acceso inmediato y completo con los horarios por escenario; capacidad de crear una agenda propia con navegación dinámica que incluye la ubicación exacta de escenarios, bares, baños, puntos de información y zonas especiales, facilitando el tránsito dentro del recinto.

all-story.jpg

La aplicación también funciona como canal directo de comunicación para cambios de horarios, anuncios logísticos importantes o alertas de último momento, reduciendo la incertidumbre. Además de tener funcionalidades sociales que permiten descubrir qué amigos asistirán e interactuar con la comunidad del festival antes de que suene la primera canción, reforzando el sentido de pertenencia y siendo herramienta de integración para la Tribu Crossroads.

Para complementar las experiencias y activaciones dentro del festival, la plataforma ofrece ser un puente digital para descubrir intervenciones exclusivas de marcas y contenidos interactivos ofreciendo una centralización total de la información, eliminando la necesidad de consultar múltiples redes sociales o sitios web, haciendo la experiencia más intuitiva y accesible.

Para acceder a Woov, los asistentes solo deben descargar gratuitamente la aplicación "Woov - Festival Companion" desde la App Store o Google Play, registrarse con sus datos personales y seleccionar Panama Crossroads entre las opciones disponibles. Esta plataforma intuitiva y versátil no solo moderniza la logística del evento, sino que posiciona a Panamá dentro de los más altos estándares internacionales de producción de festivales.

La cuarta edición de Panama Crossroads se celebrará del 29 al 31 de enero de 2026. Los boletos están disponibles en TikiTickets.com. Para más información sobre Panama Crossroads, pueden seguir las redes sociales del festival: @panamacrossroads y consultar su página web https://panamacrossroads.net/