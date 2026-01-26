Panamá se prepara para el regreso del 15° Festival de Artes Escénicas 2026

La ciudad se prepara para recibir nuevamente uno de los acontecimientos culturales más importantes del país: el Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá), del 16 al 20 de abril. Y para hacer posible su amplia agenda cultural, el FAE Panamá se encuentra gestionando alianzas estratégicas, contando ya con la confirmación del GECU de la Universidad de Panamá como aliado institucional y del patrocinio de ECO TV y Medcom digital.

Durante cinco días, el FAE Panamá llenará teatros, espacios públicos y comunidades con lo mejor del teatro y la danza contemporánea nacional e internacional, a través de un programa diverso e inclusivo, diseñado para llegar a distintos sectores de la ciudad, con actividades gratuitas o a precios accesibles.

Artes Escénicas El Festival Internacional de Artes Escénicas será del 16 al 20 de abril. Cortesía

El equipo del FAE Panamá 2026, cuya primera edición se realizó en 2004 como bienal, se encuentra actualmente en conversaciones avanzadas con directores y productores de reconocidas compañías provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos y Panamá, entre otros países, con el objetivo de consolidar una programación de alto nivel artístico.

La programación incluirá obras nacionales e internacionales en salas y espacios al aire libre, propuestas pensadas para toda la familia, así como funciones especiales que llevarán las artes escénicas a escuelas primarias públicas. Asimismo, el FAE ofrecerá actividades de formación, capacitación y actualización dirigidas a estudiantes y artistas escénicos, con acceso gratuito o a precios simbólicos.

La información actualizada del festival estará disponible a través de sus redes sociales oficiales FAE Panamá en Facebook, X (Twitter) y los boletos ya se encuentran a la venta en www.Tustiquetes.com.