Toledano|Pronaca: 71 años de innovación con raíces familiares y visión de expansión

Toledano|Pronaca celebra en el mes de octubre, 71 años de historia reafirmando su esencia como empresa familiar que ha acompañado la mesa de los panameños por más de siete décadas. Este aniversario marca un paso firme hacia el futuro, con una visión de crecimiento y expansión respaldada por Pronaca, multinacional familiar de alimentos con presencia en Ecuador y Estados Unidos.

Con más de 2,000 colaboradores en Panamá, Toledano|Pronaca produce proteína animal de la más alta calidad, a través de 30 granjas avícolas, 5 plantas de procesamiento y 4 centros de distribución. La compañía cuenta con cuatro categorías de productos: pollos, cerdos, embutidos y congelados, haciendo que su portafolio sume más de 400 productos y ampliando cada vez más las opciones que ofrece a las familias panameñas y a los mercados internacionales. Además, genera aproximadamente 10,000 empleos indirectos, consolidando su papel como motor del desarrollo económico y social del país.

"En Toledano|Pronaca celebramos 71 años de historia, esfuerzo y compromiso con Panamá. Pero, sobre todo, celebramos nuestra capacidad de transformarnos, de innovar y de mirar al futuro con respeto y responsabilidad”., expresó Martha Mata, Directora General de Toledano|Pronaca.

productostoledano Toledano|Pronaca produce proteína animal de la más alta calidad, a través de 30 granjas avícolas. Cortesía

Desde su integración a Pronaca en 2019, la compañía ha reforzado su visión estratégica y su capacidad de innovación, habilitados por una cultura basada en valores profundamente humanos: respeto, responsabilidad, integridad y agilidad, los cuales guían cada acción desde el desarrollo de productos innovadores hasta la modernización de su flota logística y la implementación de iniciativas de sostenibilidad enfocadas en la reducción de huella ambiental, economía circular y eficiencia en agua y energía.

Toledano|Pronaca también ha alcanzado hitos de clase mundial, como obtener la certificación FSSC 22000 Program Development Nivel II, un estándar internacional que garantiza la seguridad y calidad de los alimentos en toda la cadena de producción.

El compromiso de la compañía trasciende fronteras: actualmente exporta alimentos al Caribe y Centroamérica, llevando el sello panameño más allá y reafirmando su vocación de servicio.

fabricatoledano Con 71 años de trayectoria, Toledano|Pronaca se mantiene fiel a su legado familiar. Cortesía

“Este aniversario representa la dedicación de nuestros colaboradores, la preferencia de los consumidores y el respaldo de Pronaca, que nos permite alinear una visión global con nuestra esencia panameña. Estamos listos para seguir evolucionando y contribuir al bienestar de las familias en Panamá y la región”, concluyó Mata.

Con 71 años de trayectoria, Toledano|Pronaca se mantiene fiel a su legado familiar y proyecta un futuro de crecimiento, innovación y expansión internacional.