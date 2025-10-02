Caja de Ahorros apuesta por el bienestar de su gente con nuevo Centro Operativo en Panamá Oeste

Caja de Ahorros celebró la inauguración de su nuevo Centro Operativo en Panamá Oeste, un hito que no solo representa la diversificación de sus operaciones, sino también un profundo compromiso con el bienestar de más de 220 colaboradores que, desde hoy, cuentan con un espacio moderno, seguro y humano, diseñado para acompañar su crecimiento personal y profesional.

Ubicado en una de las provincias de mayor desarrollo del país, el centro combina tecnología de última generación con espacios funcionales y de bienestar como salas de capacitación, áreas de descanso y zonas de atención integral, que permitirán fortalecer la productividad y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de quienes son el motor de la institución.

“Con la apertura de este Centro Operativo en Panamá Oeste damos un paso trascendental en nuestra historia. Diversificamos nuestras operaciones, pero lo más importante es que reafirmamos que nuestro mayor valor son las personas. Este espacio es el reflejo de un compromiso inquebrantable: poner a nuestros colaboradores en el centro de cada decisión, porque su bienestar se traduce en excelencia para nuestros clientes y en un mejor futuro para Panamá.”

Andrés Farrugia G., gerente general de Caja de Ahorros

El acto inaugural reunió a autoridades locales, colaboradores del nuevo centro, líderes de la institución y representantes de medios de comunicación, quienes recorrieron las instalaciones y conocieron de primera mano la transformación que representa este proyecto.

Con este logro, Caja de Ahorros consolida su estrategia de expansión y transformación institucional, apostando por la tecnología, la innovación y, sobre todo, por su gente. El nuevo Centro Operativo en Panamá Oeste simboliza un avance hacia un futuro más moderno, inclusivo y sostenible para la banca panameña, reafirmando la visión de la institución de crecer junto a su país y su gente