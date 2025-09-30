OMODA |Jaecoo consolidan su posición en Panamá con tecnología avanzada y precios competitivos

Roberto Bremner, gerente de marca Omoda | Jaecoo y Karry de Grupo Silaba, resaltó el posicionamiento exitoso de estas marcas en el mercado panameño y su propuesta de valor diferenciada en el sector automotriz a nivel nacional.

“El consumidor panameño busca vehículos que combinan tecnología avanzada, diseño superior y precios accesibles, y estas marcas cumplen exactamente con esas expectativas”, afirmó Bremner. “Estamos ofreciendo al mercado productos que elevan la experiencia de manejo sin comprometer el presupuesto familiar.”

Marcas que establecen nuevos estándares

AUTO - JAECOO - INTERIOR - FUERA

Bremner explicó que Omoda | Jaecoo, producidas por Chery, han establecido un nuevo paradigma donde la tecnología premium, el diseño distintivo y la seguridad avanzada se combinan con precios competitivos y un respaldo integral.

“Estos vehículos incorporan tecnología de asistente de voz similar a Alexa o Siri, permitiendo al conductor controlar múltiples funciones mediante comandos vocales: activar el radio, bajar las ventanas, abrir el maletero”, explicó el ejecutivo, destacando esta innovación que caracteriza a estos vehículos, especialmente en el nuevo J5 que cuenta con 50 comandos de voz que controlan 21 funciones del auto.

Seguridad y tecnología como pilares

Bremner señaló que todos los vehículos vienen equipados con más de 20 sistemas avanzados de seguridad activa, incluyendo seis bolsas de aire desde el modelo más básico, sistemas de frenado automático y control crucero adaptativo. Además, indicó que todos los modelos incluyen pantallas digitales de gran tamaño, conectividad inalámbrica y cargadores para celulares de fábrica.

Diseño diferenciado para cada consumidor

AUTO - JAECOO - INTERIOR

El gerente de marca explicó que Omoda se enfoca en un público joven y urbano con diseño vanguardista, mientras que Jaecoo apuesta por un estilo sofisticado y aventurero para quienes valoran el off-road y el confort. Adicionalmente, mencionó que Karry completa el portafolio como marca comercial para emprendedores.

Portafolio competitivo y accesible

Bremner detalló que el portafolio incluye el Omoda C5 desde $18,995 más ITBMS, el Jaecoo J7 desde $23,995, el J8 desde $35,888, y el nuevo Jaecoo J5 con su precio de introducción de $15,995 más ITBMS. “Todos los precios de estos autos son los más económicos en su segmento”, enfatizó.

Respaldo y garantía diferencial

El ejecutivo subrayó la experiencia de más de 30 años de Grupo Silaba en el mercado panameño. “Nuestro compromiso con Panamá está respaldado por más de tres décadas de presencia continua y un historial comprobado de servicio al cliente”, señaló.

Bremner recalcó que cada unidad Omoda | Jaecoo se entrega con garantía de 7 años o 200,000 km, respaldada por una red de 5 sucursales a nivel nacional.

Presencia internacional y proyección local

Roadshow 5

El gerente de marca destacó la presencia internacional de estas marcas en Europa, América, África, Medio Oriente y Asia, confirmando que “los valores de innovación, diseño atractivo y alta tecnología son reconocidos globalmente”.

Posicionamiento estratégico en el mercado

Bremner resaltó la estrategia diferenciada de Omoda | Jaecoo en un mercado diverso, con el objetivo de posicionarse entre las marcas líderes del país a través de su propuesta de valor única que combina tecnología premium con precios accesibles.

“Si van a comprar un auto, verifiquen primero que todo quién los respalda”, concluyó Bremner. “Grupo Silaba, con 34 años de experiencia, tenemos el respaldo.”