Supermercados Xtra reafirma su compromiso con pacientes  y familiares del Instituto Oncológico Nacional.

Como parte de su compromiso con la salud y el bienestar de las comunidades panameñas, Supermercados Xtra participó por segundo año consecutivo en el “Sandwichatón”, actividad organizada por el Despacho de la Primera Dama, en una jornada solidaria entre los sectores público y privado para llevar meriendas a pacientes y familiares del Instituto Oncológico Nacional (ION).

Desde las 6:30 a.m. de este miércoles 1 de octubre, más de 20 voluntarios de Xtra, incluyendo al CEO Alberto Calvo, e Indira D’Oyen, directora de Asuntos Corporativos, se unieron a la Primera Dama y su equipo del Despacho en el Parque Omar para empacar 900 cajas de meriendas que fueron entregadas a pacientes y familiares del ION, con el apoyo de la Asociación de Damas Voluntarias del Instituto Oncológico (ADAVION).

Sandwichaton 2 Este miércoles, voluntarios de Xtra, se unieron a la Primera Dama en el Parque Omar para empacar 900 cajas de sandwiches. Cortesía

“El ‘Sandwichatón’ es mucho más que una jornada solidaria: es un recordatorio del poder de la colaboración entre ciudadanos, sector privado e instituciones públicas para acompañar y dignificar la vida de quienes enfrentan situaciones de salud complejas y de los familiares que los acompañan”, afirmó Alberto Calvo, CEO de Supermercados Xtra.

Sandwichaton 7 La actividad simboliza la construcción de un camino hacia un futuro más saludable. Cortesía

La actividad no solo simboliza un gesto de ayuda inmediata, sino también la construcción de un camino hacia un futuro más saludable, inclusivo y solidario. “Estamos muy agradecidos con Supermercados Xtra. Gracias al apoyo que nos brindaron el año pasado, la iniciativa fue tan exitosa que ya vamos a nuestro segundo Sandwichatón. Este año, con más voluntarios, podremos llevar un momento de alegría a los pacientes y sus familiares en el Instituto Oncológico”, dijo la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino.

Donación de alimentos y productos de limpieza

Como parte de las acciones de solidaridad y apoyo al ION, Supermercados Xtra realizó el pasado lunes 29 una donación de 4,800 unidades de alimentos no perecederos y artículos de limpieza, equivalentes a 25 tipos de productos esenciales. La entrega se realizó en las instalaciones del ION con la presencia de autoridades y representantes del hospital, quienes agradecieron el gesto solidario que beneficiará a cientos de pacientes y sus familias.

Con iniciativas como esta, Supermercados Xtra reafirma su compromiso de estar cerca de las comunidades donde opera, buscando formas de contribuir de manera positiva para promover bienestar y salud en cada acción.