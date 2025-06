Universidades de América Latina aceleran la inversión en inteligencia artificial.

“Esta inversión refleja una apuesta estratégica por posicionar a Colombia como líder regional en formación e innovación tecnológica. El desarrollo de talento en IA no solo impacta el ámbito académico, sino que transforma profundamente la economía en nuestros países”, afirmó Adriana Angarita, presidente de Innkind FiEd y CEO de SénecaLab.

Otros países también avanzan significativamente. En Argentina, la Universidad de Buenos Aires cuenta con más de 450 programas que incorporan formación en IA. En México, el Tecnológico de Monterrey ha iniciado un ambicioso rediseño curricular para integrar la IA en más de 44 programas universitarios hacia 2026. En Chile, la Pontificia Universidad Católica impulsa soluciones basadas en IA para abordar problemáticas sociales locales.

A nivel regional, el panorama es alentador. A pesar de las restricciones presupuestarias, las universidades están aprovechando la colaboración institucional, el respaldo gubernamental y las alianzas internacionales para consolidar un ecosistema académico innovador.

“Estamos presenciando un cambio de paradigma en la educación superior latinoamericana. La IA es hoy una herramienta esencial para cerrar brechas, potenciar el talento y diseñar soluciones educativas más inclusivas y sostenibles”, agregó Angarita.

Inn.kind FIEd y su reto de ayudar a las universidades en sus procesos de innovación

El Foro Internacional de Innovación en Educación Superior Inn.kind FIEd LATAM celebrará su séptima edición del 19 al 21 de agosto de 2025 en Ciudad de Panamá, consolidándose como el principal punto de encuentro para líderes del ámbito universitario, organismos multilaterales, gobiernos, redes académicas y el sector productivo de América Latina.

Este año, el evento combinará una jornada virtual abierta y gratuita, con dos días de sesiones presenciales de alto nivel, ofreciendo un espacio estratégico para construir soluciones concretas ante los desafíos de la educación superior en la región.

La edición cuenta con el respaldo de instituciones clave como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC-SICA), la Organización Universitaria Interamericana OUI-IOHE, ministerios de educación, embajadas y entidades del sector productivo.

Bajo el lema “Educación Hack: Innovación Radical en las Instituciones de Educación Superior de LATAM”, el foro abordará temas transversales como tendencias y liderazgo en educación superior, tecnología educativa y diseño de carreras del futuro, innovación, empleabilidad y sostenibilidad en el marco de la IA, así como el aseguramiento de la calidad universitaria a través de la tecnología.

Además, se realizará un proyecto piloto, organizado en alianza con el Consejo Superior Universitario Centroamericano CSUCA y OBREAL, que cuenta con el apoyo de los ministerios de educación de la región, para aplicar elementos conceptuales en una iniciativa aplicada para el desarrollo de la región con la perspectiva del sector productivo, lo que genera una visión integral del desarrollo y su vínculo con la educación y las nuevas tecnologías.

"Inn.kind FIEd LATAM 2025 no es un evento más, es un espacio de acción concreta para transformar la educación superior en América Latina. Creemos en una educación alineada con las demandas del siglo XXI, centrada en la tecnología, la sostenibilidad y la generación de talento competitivo y a su vez entendemos las razones por las que no obtenemos los avances y agilidad que quisiéramos en la región", afirmó Angarita.

La convocatoria está abierta para instituciones académicas, empresas, gobiernos y aliados estratégicos interesados en formar parte de esta experiencia transformadora. Más información e inscripciones: https://innkind.com/latam/