Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 10 de marzo de 2026

El diputado Manuel Cheng explicó en Cuarto Poder que la nueva Ley que penaliza el exhibicionismo en Panamá sanciona las conductas lascivas y de naturaleza sexual, y aclaró que no persigue la vestimenta de las personas. También el dirigente comunitario, Ulises Green, destacó que la provincia de Colón requiere apoyo a largo plazo, y lamentó que políticos utilizan la narrativa de abandono de la provincia para mantenerse en el poder.