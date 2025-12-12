Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 12 de diciembre de 2025

Este viernes en Cuarto Poder se hizo un análisis sobre las investigaciones por casos de corrupción en Panamá, entre las que se encuentran la que se adelanta contra el exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, por presunto enriquecimiento ilícito y blanco de capitales.

El economista Domingo Latorraca brindó detalles sobre los resultados del último informe de Eleménte sobre la actividad económica en el país, el cual arrojó que en el mes de noviembre hubo un 33% de las ventas, la industria de seguro registró 81% de tendencia positiva, las actividades de salud registraron el porcentaje más bajo con 18%.

Además, Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera, habló sobre el interés internacional con relación a la reapertura de la mina, la negatividad de algunos sectores, el tema ambiental, y la importancia de integrar a la empresa privada en la conservación.