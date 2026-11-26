Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 26 de noviembre de 2026

En la edición de Cuarto Poder de este jueves 26 de noviembre la directora de Mercadeo de la Autoridad de Turismo de Panamá, Ana Victoria Pinzón, dio detalles sobre la apertura de inscripciones y organización del Desfile de las Mil Polleras 2027 en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos. Por parte, Luis Rodríguez, conductor independiente, se refirió a la apertura del servicio de Uber Taxi en Panamá.