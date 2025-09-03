Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 3 de septiembre de 2025

Este miércoles en Cuarto Poder se hizo un análisis sobre el ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente trasladaba drogas y había salido de Venezuela; el interés expresado por la Liga Parlamentaria de Japón para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá; y la aprobación al Ministerio de Salud para el uso y administración de un terreno de la Alcaldía de Panamá para la construcción de un hospital en Panamá Norte. Además, la diputada Yarelis Rodríguez, brindó detalles sobre el proceso de consulta sobre la iniciativa de ley para la implementación de un plan de remediación y restauración de la cuenca hidrográfica del Río La Villa y sus afluentes.