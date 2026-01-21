Panamá Deportes -  21 de enero de 2026 - 10:03

Alianza entre RPC y COS impulsa el motociclismo en Panamá

RPC y COS sellan una alianza que impulsa el motociclismo nacional, fortalece su proyección y convierte a Kobra Track en nuevo punto clave del deporte en Panamá.

RPC, COS y Kobra Track, firman una alianza.

Medcom, junto a RPC, COS y Kobra Track, firmó una alianza estratégica que refuerza el liderazgo de RPC como la principal plataforma del deporte en Panamá y marca un nuevo impulso para el motociclismo nacional, apostando por una disciplina organizada, segura y con visión de crecimiento.

Como parte de esta alianza, este sábado 8 de febrero, el motociclismo llega a Chilibre, desde las 9:00 a.m., en la Pista MPH de Kobra Track, ubicada en Chilibre, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para pilotos, familias y aficionados al deporte de las dos ruedas.

Alianza que impulsa el motociclismo y forma nuevas generaciones

La firma del acuerdo se realizó en las instalaciones de Medcom, con la participación de Fabio Pérez, Gerente General de MPH Motopartes y Accesorios , David Samudio, Gerente de Deportes y David Sakata, Jefe de Deportes TV Premium, Con esta alianza, RPC y COS refuerzan su compromiso con el crecimiento del deporte en Panamá.

Esta alianza impulsa un proyecto que posiciona a Kobra Track como un complejo deportivo integral y de fácil acceso, donde se practican diversas modalidades del motociclismo en un entorno seguro, organizado y pensado para la convivencia familiar. El espacio está diseñado tanto para pilotos experimentados como para nuevos talentos, incorporando categorías infantiles que promueven valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Panamá ya cuenta con pilotos que destacan a nivel internacional, y esta iniciativa, impulsada por RPC, busca fortalecer ese semillero desde edades tempranas, brindándole al motociclismo la visibilidad y el respaldo que merece dentro del ecosistema deportivo nacional.

