Balón de Oro 2024: El Real Madrid decide no asistir a la gala tras rumores que de Vinicius no será galardonado.

Madrid, España. El Real Madrid, convencido de que su atacante Vinicius, favorito al Balón de Oro 2024 , no será galardonado este lunes, ha decidido en consecuencia no asistir a la ceremonia prevista en el Teatro de Chatelet parisino.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.