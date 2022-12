Campeonato de Béisbol Juvenil 2023: ¿Cuándo inicia?

Screenshot_20221219_130633.jpg Calendario de la primera semana de partidos. FEDEBEIS

Los actos de inauguración comenzarán desde las 5:30 p.m. en el estadio Rod Carew, y para las 7:30 p.m. los equipos del grupo A, Panamá Este, actual campeón vs. Panamá Metro se medirán solo para ganar.

Además, para esta misma fecha, 5 partidos más se realizarán en el país, desde las 7:00 a.m. En el estadio Metetí, Coclé vs. Darién; en el estadio Horacio Mena Colón vs. Panamá Oeste.

Del grupo B, se encontrarán, Occidente vs Bocas del Toro, en el estadio Calvin Byron; Veraguas vs. Chiriquí en el Kenny Serracín y el clásico de Azuero, Herrera vs. Los Santos en estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández.

Mira aquí el calendario completo

Modificaciones en el reglamento del Campeonato de Béisbol Juvenil 2023

Los directivos de la federación anunciaron, que para el torneo se registrarán algunas modificaciones en el reglamento:

2 jugadores y 2 lanzadores de cuadro de 19 a 20 años.

Préstamo de jugadores de otras provincias se mantiene vigente.

Peloteros de 19 a 20 años en posición de jugador, no se les será permitido lanzar en el campeonato.

Se podrán efectuar 2 cambios de pique, el primero en las rondas regulares, y el segundo en la ronda de cuatros. En las rondas de pique, se podrán escoger un pelotero mayor a 20 años.

El miércoles 11, domingo 15 y jueves 19 de enero, no se realizarán encuentros entre los equipos. Serán días libres, según el calendario.