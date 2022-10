Canelo Álvarez: ¿Qué posición ocupa en el ranking mundial?

¿Quién podría ser su próximo rival?

Oleksandr Usyk

No es para nada descabellado pensar pasar a hasta la línea de las 175 lb con un rey de los pesos pesados como Oleksandr Usyk.

https://twitter.com/Telemetro/status/1578115320694308867 Liga Concacaf: Freddy Góndola figura en el XI ideal de las semifinales https://t.co/xdrX7zGy9c a través de @deportes_rpc — Telemetro (@Telemetro) October 6, 2022

Usyk fue campeón olímpico en las 200 lb pare el año 2012 y se convirtió en el campeón unificado de los pesos cruceros, antes de dedicarse por completo en su carrera de peso pesado en el 2019. Usyk ganó los cinturones de la IBF, WBA (Asociación Mundial de Boxeo) y WBO cuando venció a Anthony Joshua, y legitimó esa victoria cuando ganó la revancha el mes pasado.

"Canelo" Álvarez considero la idea de enfrentarse a Usyk justo después de derrota a manos de Bivol en mayo, y ambos mantuvieron conversaciones mientras se organizaba la tercera pelea con Golovkin.

"Es complicado, pero no me importa. Me gusta este tipo de retos", declaró Álvarez al diario virtual FightHype. "Va a ser muy difícil, lo sé, pero amo boxear. Y me encanta estar en ese tipo de situaciones tan complicadas".

Artur Beterbiev

Ahora escalamos un poco más en lo que sería un major reto para Álvarez, Artur Beterbiev, al igual que Dimitry Bivol, es el vigente campeón de las 175 lb con los títulos IBF (Federación Internacional de Boxeo), WBC y WBO (Organización Mundial de Boxeo); Su última victoria fue por nocaut ante Joe Smith Jr en junio. Dicho triunfo marcó un impresionante registro con 18 victorias (todas por la via del nocaut) y 0 derrotas.

Jermall Charlo

Canelo Álvarez no es único que ha mostrado esa capacidad de pelear en diferentes categorías de peso; Jermall "Hit Man" Charlo ganó su primer cinturón en las 154 lb; Luego, subió al peso mediano y se llevó el campeonato WBC (Consejo Mundial de Boxeo) que, por cierto, Álvarez se lo había ganado a Golovkin un año antes y posteriormente lo dejó vacante.

Charlo mantiene un récord de 32 victorias y 0 derrotas, pero aún no ha conseguido una pelea que resalte su carrera.

A diferencia de Dimitry Bivol, quien concentra su estilo de pelea en la velocidad, juego de piernas y técnica, el boxeador canadiense de 37 años con raises rusas, prefiere un estilo un poco más agresivo dentro del ring.

Otros de los enfrentamientos para "Canelo" Álvarez serían la revancha pendiente con Dmitry Bivol y David Benavides, quien se proyecta como el contendiente número 1 en las 168 lb.