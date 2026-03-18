Complejo Deportivo de Miraflores alcanza 80% de avance en Coclé

El Complejo Deportivo de Miraflores registra un 80% de avance en su construcción, consolidándose como uno de los proyectos clave para el impulso del deporte en la provincia de Coclé.

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De acuerdo con la información oficial, la obra integrará tecnología de última generación y cumplirá con estándares internacionales, lo que permitirá ofrecer instalaciones seguras y de alto nivel para los atletas.

Complejo deportivo en Coclé avanza con estándares internacionales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034360087033123160?s=20&partner=&hide_thread=false El Complejo Deportivo de Miraflores presenta un 80% de avance.

Esta obra integra tecnología y cumplirá con estándares internacionales que garantizan la seguridad, continuidad y alto rendimiento para los deportistas de Coclé. @Pandeportes pic.twitter.com/F9jehgJ4sO — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

El complejo está diseñado para garantizar:

Seguridad en las instalaciones

Continuidad en la preparación deportiva

Espacios adecuados para el alto rendimiento

Este proyecto beneficiará directamente a los deportistas de Coclé, fortaleciendo el desarrollo deportivo en la región.

Se espera que, una vez finalizado, el complejo contribuya a la formación de nuevos talentos y al desarrollo de competencias deportivas en condiciones óptimas.