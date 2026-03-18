Complejo Deportivo de Miraflores alcanza 80% de avance en Coclé

El Complejo Deportivo de Miraflores registra un 80% de avance en su construcción, consolidándose como uno de los proyectos clave para el impulso del deporte en la provincia de Coclé.
De acuerdo con la información oficial, la obra integrará tecnología de última generación y cumplirá con estándares internacionales, lo que permitirá ofrecer instalaciones seguras y de alto nivel para los atletas.
Complejo deportivo en Coclé avanza con estándares internacionales
El complejo está diseñado para garantizar:
- Seguridad en las instalaciones
- Continuidad en la preparación deportiva
- Espacios adecuados para el alto rendimiento
Este proyecto beneficiará directamente a los deportistas de Coclé, fortaleciendo el desarrollo deportivo en la región.
Se espera que, una vez finalizado, el complejo contribuya a la formación de nuevos talentos y al desarrollo de competencias deportivas en condiciones óptimas.