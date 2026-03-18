Coclé Deportes -  18 de marzo de 2026 - 15:16

Complejo Deportivo de Miraflores alcanza 80% de avance en Coclé

El Complejo Deportivo de Miraflores presenta un 80% de avance e incorporará tecnología y estándares internacionales.

Complejo Deportivo de Miraflores en Coclé

Complejo Deportivo de Miraflores en Coclé

@Pandeportes

De acuerdo con la información oficial, la obra integrará tecnología de última generación y cumplirá con estándares internacionales, lo que permitirá ofrecer instalaciones seguras y de alto nivel para los atletas.

Complejo deportivo en Coclé avanza con estándares internacionales

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El complejo está diseñado para garantizar:

  • Seguridad en las instalaciones
  • Continuidad en la preparación deportiva
  • Espacios adecuados para el alto rendimiento

Este proyecto beneficiará directamente a los deportistas de Coclé, fortaleciendo el desarrollo deportivo en la región.

Se espera que, una vez finalizado, el complejo contribuya a la formación de nuevos talentos y al desarrollo de competencias deportivas en condiciones óptimas.

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