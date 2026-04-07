Copa Airlines abre vuelos a Toronto y Nueva York por Mundial

La aerolínea Copa Airlines anunció la disponibilidad de vuelos adicionales hacia Toronto y Nueva York, con el objetivo de facilitar el traslado de fanáticos que desean apoyar a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá en el Mundial organizado por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

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La medida busca ampliar la disponibilidad de asientos ante la alta demanda de aficionados interesados en acompañar a la selección en este importante evento internacional.

Vuelos de Copa Airlines: Apoyo a la Marea Roja

Con estos vuelos adicionales, más panameños podrán:

Asegurar su espacio para viajar

Planificar su asistencia a los partidos

Vivir la experiencia mundialista junto a la selección

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaAirlines/status/2041551482877510111?s=20&partner=&hide_thread=false ¡PANAMÁ!



Ya están disponibles vuelos adicionales hacia Toronto y Nueva York para el Mundial, para que más fanáticos puedan asegurar su espacio y acompañar a la Sele @fepafut.



¡Que suba la Marea! @tvnnoticias @prensacom @TReporta @ARCA_Media @SertvNoticias… — Copa Airlines (@CopaAirlines) April 7, 2026

Destinos clave del Mundial

Las ciudades de Toronto y Nueva York forman parte de las sedes del torneo, lo que las convierte en puntos estratégicos para los fanáticos que viajarán desde Panamá.

Recomendación a viajeros

Se recomienda a los interesados: