Copa Airlines abre vuelos a Toronto y Nueva York por Mundial

La aerolínea Copa Airlines anunció la disponibilidad de vuelos adicionales hacia Toronto y Nueva York, con el objetivo de facilitar el traslado de fanáticos que desean apoyar a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá en el Mundial organizado por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).
La medida busca ampliar la disponibilidad de asientos ante la alta demanda de aficionados interesados en acompañar a la selección en este importante evento internacional.
Vuelos de Copa Airlines: Apoyo a la Marea Roja
Con estos vuelos adicionales, más panameños podrán:
- Asegurar su espacio para viajar
- Planificar su asistencia a los partidos
- Vivir la experiencia mundialista junto a la selección
Destinos clave del Mundial
Las ciudades de Toronto y Nueva York forman parte de las sedes del torneo, lo que las convierte en puntos estratégicos para los fanáticos que viajarán desde Panamá.
Recomendación a viajeros
Se recomienda a los interesados:
- Reservar con anticipación
- Verificar disponibilidad en los canales oficiales
- Estar atentos a nuevas frecuencias o ajustes