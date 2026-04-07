Fútbol Deportes -  7 de abril de 2026 - 11:27

Copa Airlines abre vuelos a Toronto y Nueva York por Mundial

Copa Airlines habilita vuelos extra a Toronto y Nueva York para fanáticos de Panamá rumbo al Mundial. Conoce los detalles.

Copa Airlines lanza vuelos para ir al Mundial 2026.

Copa Airlines lanza vuelos para ir al Mundial 2026.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La aerolínea Copa Airlines anunció la disponibilidad de vuelos adicionales hacia Toronto y Nueva York, con el objetivo de facilitar el traslado de fanáticos que desean apoyar a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá en el Mundial organizado por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

La medida busca ampliar la disponibilidad de asientos ante la alta demanda de aficionados interesados en acompañar a la selección en este importante evento internacional.

Vuelos de Copa Airlines: Apoyo a la Marea Roja

Con estos vuelos adicionales, más panameños podrán:

  • Asegurar su espacio para viajar
  • Planificar su asistencia a los partidos
  • Vivir la experiencia mundialista junto a la selección
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Destinos clave del Mundial

Las ciudades de Toronto y Nueva York forman parte de las sedes del torneo, lo que las convierte en puntos estratégicos para los fanáticos que viajarán desde Panamá.

Recomendación a viajeros

Se recomienda a los interesados:

  • Reservar con anticipación
  • Verificar disponibilidad en los canales oficiales
  • Estar atentos a nuevas frecuencias o ajustes
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