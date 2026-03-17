Definen convocatoria para los partidos amistosos Panamá vs. Sudáfrica

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos frente a Sudáfrica, programados para el viernes 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, y el martes 31 de marzo en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.
Entre las principales novedades de la convocatoria destacan las jóvenes promesas Kadir Barría (18 años) y Martín Krug (19 años). Ambos futbolistas, que militan en el Botafogo de Brasil y el Levante UD de España, respectivamente, representan la apuesta de Christiansen por el relevo generacional de cara a la cita mundialista.
Lista de convocados para los partidos amistosos Panamá vs. Sudáfrica
Guardametas
- Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)
- Luis Mejía - Nacional (URU)
- César Samudio - Marathón (HON)
Defensas
- César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)
- Jorge Gutiérrez - Dep La Guaira (VEN)
- Amir Murillo - Besiktas (TUR)
- Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)
- Martín Krug - Levante (ESP)
- José Córdoba - Norwich City (ENG)
- Eric Davis - CD Plaza Amador (PAN)
- Jiovany Ramos - Academia Puerto Cabello (VEN)
- Roderick Miller - PFC Turan Tovuz (AZE)
Volantes
- Aníbal Godoy - San Diego FC (USA)
- Adalberto Carrasquilla - Pumas (MEX)
- Carlos Harvey - Minnesota United (USA)
- Cristian Martínez - Kiryat Shmona (ISR)
- José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)
- César Yanis - CD Cobresal (CHI)
- Yoel Bárcenas - Mazatlán FC (MEX)
Delanteros
- Ismael Díaz - León (MEX)
- Cecilio Waterman - Universidad de Concepción (CHI)
- José Fajardo - Universidad Católica (ECU)
- Kadir Barría - Botafogo (BRA)