Mundial 2026 Deportes -  17 de marzo de 2026 - 11:33

Definen convocatoria para los partidos amistosos Panamá vs. Sudáfrica

Entre las principales novedades de la convocatoria destacan las jóvenes promesas Kadir Barría y Martín Krug para los amistosos Panamá vs. Sudáfrica.

Jugadores convocados para los partidos amistosos Panamá vs. Sudáfrica.

Jugadores convocados para los partidos amistosos Panamá vs. Sudáfrica.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos frente a Sudáfrica, programados para el viernes 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, y el martes 31 de marzo en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.

El director técnico Thomas Christiansen citó a 23 futbolistas para esta gira por el continente africano. El objetivo de la "Marea Roja" es adaptarse a las características físicas de los equipos de la región, enfocándose en su preparación para enfrentar a Ghana en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá.

Entre las principales novedades de la convocatoria destacan las jóvenes promesas Kadir Barría (18 años) y Martín Krug (19 años). Ambos futbolistas, que militan en el Botafogo de Brasil y el Levante UD de España, respectivamente, representan la apuesta de Christiansen por el relevo generacional de cara a la cita mundialista.

Lista de convocados para los partidos amistosos Panamá vs. Sudáfrica

Guardametas

  • Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)
  • Luis Mejía - Nacional (URU)
  • César Samudio - Marathón (HON)

Defensas

  • César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)
  • Jorge Gutiérrez - Dep La Guaira (VEN)
  • Amir Murillo - Besiktas (TUR)
  • Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)
  • Martín Krug - Levante (ESP)
  • José Córdoba - Norwich City (ENG)
  • Eric Davis - CD Plaza Amador (PAN)
  • Jiovany Ramos - Academia Puerto Cabello (VEN)
  • Roderick Miller - PFC Turan Tovuz (AZE)

Volantes

  • Aníbal Godoy - San Diego FC (USA)
  • Adalberto Carrasquilla - Pumas (MEX)
  • Carlos Harvey - Minnesota United (USA)
  • Cristian Martínez - Kiryat Shmona (ISR)
  • José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)
  • César Yanis - CD Cobresal (CHI)
  • Yoel Bárcenas - Mazatlán FC (MEX)

Delanteros

  • Ismael Díaz - León (MEX)
  • Cecilio Waterman - Universidad de Concepción (CHI)
  • José Fajardo - Universidad Católica (ECU)
  • Kadir Barría - Botafogo (BRA)
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