Dibu Martínez y su esposa reaccionan ante la sanción de la FIFA

Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero de la selección argentina, pidió disculpas públicamente luego de ser suspendido por realizar gestos ofensivos durante la última serie de la clasificatoria sudamericana al Mundial 2026.

"Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar", escribió el portero a través de su cuenta de Instagram.

"Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo. Pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, agregó el arquero de 32 años en su publicación.

