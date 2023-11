Entrenador de Costa Rica convencido que pueden luchar hasta el final

Gustavo Alfaro que fue confirmado como el nuevo entrenador de los ticos el pasado 2 de noviembre habla sobre lo que deben mejorar para pelear por su cupo a la Copa América 2024.

“Con el poco trabajo que he tenido, me he encontrado una actitud muy linda, muchas ganas y mucha emoción en los jugadores. Si hay algo que no podemos negociar es que nosotros luchamos hasta el final. Estamos poniéndonos de acuerdo, adoptando actitudes y buscando ir hacia arriba”.

Costa Rica recibirá a la selección de Panamá este jueves en el estadio Ricardo Saprissa desde las 10:00 pm el pitazo inicial.

“Hay cosas más importantes que la táctica, es mucho más importante la actitud. Estos chicos desbordan entusiasmo, ya quieren saltar a la cancha. No dudo de la experiencia y actitud en estos 26 jugadores”.