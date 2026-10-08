Europa pide cambios en la FIFA y respalda a Čeferin para un último mandato

El presidente de la UEFA, Aleksander eferin , confirmó que buscará un cuarto y último mandato al frente del organismo que dirige el fútbol europeo, tras aceptar la solicitud unánime de sus 55 asociaciones nacionales. El anuncio se produce mientras representantes del fútbol europeo impulsan reformas en la FIFA y reclaman cambios en su liderazgo.

eferin, quien preside la UEFA desde septiembre de 2016, anunció su decisión durante una reunión celebrada en Berlín, Alemania, con representantes de las federaciones nacionales europeas.

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El dirigente esloveno buscará continuar en el cargo durante el período 2027-2031. La elección está prevista para el 22 de abril de 2027, durante el Congreso Ordinario de la UEFA en Astaná, Kazajistán.

Aleksander eferin accepts unanimous request from Europe’s 55 national associations to seek final term as UEFA President.



European football sets out FIFA reform agenda and calls for new leadership.



https://t.co/HN3NTGKU5f pic.twitter.com/9bXxj5trI7 — UEFA (@UEFA) October 8, 2026

Aunque las 55 asociaciones solicitaron su continuidad, el respaldo no representa una reelección automática, ya que deberá cumplirse el proceso electoral correspondiente.

Fútbol europeo pide reformas y nuevo liderazgo en la FIFA

Durante el encuentro también se abordó la situación institucional de la FIFA. Representantes europeos plantearon la necesidad de impulsar cambios en la gobernanza del organismo rector del fútbol mundial.

Entre las reformas propuestas destacan una mayor transparencia en la toma de decisiones, mecanismos de supervisión independientes y límites a las decisiones unilaterales de sus autoridades.

El debate se produce después de las críticas europeas a la propuesta, posteriormente retirada, de permitir inversiones privadas en competiciones de la FIFA, incluido el Mundial.

Los representantes europeos también han expresado su pérdida de confianza en la actual dirección de la FIFA y consideran necesario un nuevo liderazgo para recuperar la credibilidad institucional.

Las conversaciones sobre las reformas continuarán en una nueva reunión prevista antes del 17 de noviembre de 2026.