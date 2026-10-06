Federación Panameña de Fútbol implementará el Football Video Support de FIFA en la LPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que se encuentra en la etapa de preparación para implementar el Football Video Support (FVS), desarrollado por FIFA, como una nueva herramienta de apoyo por video que será utilizada próximamente en los partidos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Según la Federación, la llegada del FVS representa un paso en el proceso de modernización de las competiciones nacionales y busca fortalecer los estándares de arbitraje, la credibilidad de las competiciones y la preparación de los actores que forman parte del fútbol panameño.

¿Cuándo comenzará a utilizarse el FVS en la LPF?

La FPF indicó que la utilización oficial del Football Video Support en la LPF está contemplada para iniciar durante las últimas fechas de la ronda regular del actual Torneo Apertura 2026.

Como parte de los preparativos, durante esta semana se desarrollará un programa de capacitaciones dirigido al cuerpo arbitral, los clubes y los profesionales encargados de operar el sistema, entre otros involucrados.

Las capacitaciones estarán lideradas por un experto en FVS enviado por FIFA, junto con profesionales técnicos de Mediapro, proveedor autorizado por el organismo para el funcionamiento de esta herramienta en el fútbol panameño.

El proceso de formación permitirá a los involucrados conocer el funcionamiento de la herramienta, sus alcances y los procedimientos que acompañarán su implementación en los encuentros de la LPF.

Asimismo, en los próximos días la FPF realizará una capacitación para los medios de comunicación, con el objetivo de explicar el funcionamiento del FVS y facilitar la cobertura de su utilización durante los partidos. Los participantes también podrán plantear dudas y consultas sobre el sistema.

La Federación señaló que continuará informando sobre los avances del proceso y los próximos pasos antes de la utilización oficial del Football Video Support en el fútbol panameño.