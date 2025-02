Felipe Baloy ha finalizado su ciclo como DT de Tauro FC.

"Agradecemos profundamente su trabajo, su profesionalismo y el legado que deja en nuestro club. Más allá de los resultados, Pipe siempre será parte de la familia taurina, y las puertas del club estarán abiertas para él. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos, con la certeza de que seguirá dejando huellas importantes en el fútbol nacional".

En una publicación en su cuenta de Instagram, el exjugador de la Selección de Panamá agradeció el apoyo de su familia y de la junta directiva del Tauro FC por brindarle la confianza durante su período como seleccionador.

Embed - Felipe Baloy on Instagram: "Le doy gracias a Dios Y a mi Familia por siempre estar ahí, por ser ese soporte para siempre salir adelante , sobre todo en las adversidades, agradezco a todas las personas que me han dado la oportunidad de crecer, gracias a toda la directiva de Tauro encabezada por Alvaro Vargas y Robert Zauner por la confianza y el apoyo incondicional que me han brindado durante este tiempo, gracias a todos los que hacen parte de Tauro FC , gracias a mi Cuerpo Técnico todos hicieron un trabajo fantástico para lograr los objetivos , gracias al gran trabajo increíble de los jugadores que son los artífices principales de la conquista ustedes lo lograron, gracias a los aficionados que apoyan al equipo. Gracias por todo ha sido un año maravilloso. La 17 es nuestra ! CUANDO TRABAJA Y SE JUEGA EN EQUIPO, SE CELEBRA EN EQUIPO! #siempreTaurinos"