FEPAFUT anuncia a María Antonia Is como directora de la Selección Mayor Femenina

FEPAFUT anuncia a María Antonia "Toña" Is

La Federación Panameña de Fútbol ( FEPAFUT ) ha anunciado la contratación de la entrenadora española María Antonia "Toña" Is Piñera como la nueva directora técnica de la Selección Femenina Mayor de Panamá, con el objetivo de liderar al equipo en el proceso clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Con 58 años y una destacada trayectoria, Toña Is cuenta con la Licencia UEFA PRO y un título de Director Deportivo, además de haber sido reconocida en 2018 como una de las mejores entrenadoras del mundo, al ser nominada a los premios "The Best" de la FIFA.

FEPAFUT explica perfil de Toña Is

La entrenadora viene de dirigir al CF Pachuca Femenil en la Liga MX de México, donde logró clasificar al equipo a la fase de liguilla, posicionándose entre los ocho mejores equipos del torneo en 2021.

Entre sus mayores logros, se destaca su éxito al frente de las categorías juveniles femeninas de España, donde, en 2018, ganó el Campeonato Europeo Sub-17 y la Copa Mundial Femenina Sub-17, marcando un hito histórico para el fútbol femenino español.

La presentación oficial de Toña Is se llevará a cabo el próximo lunes 21 de octubre a las 11:00 a.m. en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol, donde la nueva estratega compartirá los detalles de su plan de trabajo y los desafíos que enfrenta la selección en su camino hacia la clasificación mundialista.