Fepafut respalda a Michael Amir Murillo ante posible salida del Olympique de Marsella

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) se unió a las voces de apoyo de panameños y fanáticos del Olympique de Marsella, que han manifestado su rechazo ante la posible salida del defensor Michael Amir Murillo del club francés, presuntamente por decisión del director técnico Roberto De Zerbi.

El respaldo surge en medio de rumores sobre el futuro del internacional panameño, quien se ha ganado el reconocimiento de la afición por su entrega y rendimiento desde su llegada al equipo marsellés.

Mensaje de Amir Murillo que encendió las redes

La @fepafut se unió a las voces de apoyo de panameños y fanáticos del Olympique de Marsella @OM_Officiel que rechazan la posible salida del defensor Michael Amir Murillo, @Amir_Murillo62, por decisión del director técnico, Roberto De Zerbi.



Más temprano el internacional canalero… pic.twitter.com/KjY6fwieIS — Telemetro Reporta (@TReporta) February 2, 2026

Más temprano, Murillo compartió una historia en sus redes sociales con el mensaje:

“Cuando no hay salida, queda quién eres”. “Cuando no hay salida, queda quién eres”.

La publicación generó una ola de reacciones entre seguidores del club y fanáticos panameños, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de apoyo y respaldo hacia el defensor canalero.

Respaldo institucional y de la afición

La Fepafut se sumó públicamente a ese respaldo, destacando el profesionalismo y la trayectoria de Murillo en el fútbol internacional, mientras que seguidores del Olympique de Marseille también han expresado su inconformidad ante una eventual salida del jugador.

Michael Amir Murillo es una de las figuras recurrentes de la Selección de Panamá y uno de los futbolistas panameños con mayor presencia en el fútbol europeo, lo que ha elevado el interés y la sensibilidad del tema entre la afición nacional.