Jordi Alba abandonará el FC Barcelona al final de temporada 

Jordi Alba dejará el FC Barcelona al final de la actual temporada, después de once años en ese plantel y un año antes del final de su contrato, anunciaron este miércoles el club azulgrana y el propio jugador.

"Después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado y me gustaría anunciar que esta temporada será mi última como jugador del Barça", afirmó Alba en un vídeo en sus redes sociales.

El Barcelona anunció, por su parte, haber "llegado a un acuerdo para la desvinculación del contrato que el jugador tenía con el club hasta el final de la temporada 2023-2024".

"El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Jordi Alba por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato siempre positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y logros en el futuro. El Barça siempre será tu casa", añadió el club azulgrana en un comunicado.

"No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que el sentimiento culé es lo mejor. Nos vemos domingo en el Camp Nou", afirmó Alba, que el domingo se despedirá de su afición en el encuentro liguero contra el Mallorca en el Camp Nou.

Despedida doble

En ese mismo partido, también se despedirá otro emblemático jugador azulgrana, el capitán Sergio Busquets, que hace unos días anunció que tampoco seguiría en las filas barcelonistas al término de la actual campaña.

Formado en las categorías inferiores del Barcelona, el club azulgrana lo dejó marchar al considerar que su físico no era el adecuado, con lo que Alba recaló en el Cornellá, antes de ser repescado por el Valencia, con cuyo filial jugó en la temporada 2007-2008.

La temporada siguiente jugó cedido en el Nástic de Tarragona, de la Segunda División española, antes de ser recuperado para el Valencia, por su entonces técnico, Unai Emery.

Emery recuperó un media punta eléctrico y con desborde, pero lo reconvirtió al lateral izquierdo, donde acabaría labrándose una carrera de éxito.

En el Valencia se hizo con un puesto de titular indiscutible y en 2012, tras proclamarse campeón de Europa con España, ficha por el Barcelona por 14 millones de euros (15 millones de dólares), donde se haría el ambo de la banda izquierda.

"Crecer en la cantera fue una de las etapas más especiales de mi vida. Tras aquellos siete años tuve que marcharme, pero tiempo después volví para cumplir lo que siempre había soñado: jugar en el primer equipo del Barça", rememoró este miércoles en su vídeo de despedida.

Conexión con Messi

El veterano jugador, de 34 años, ha sido una figura clave de la última década del Barça, en el que brilló especialmente con sus asistencias a Leo Messi, con el que creó una gran conexión sobre el campo.

"Lo que tenía con Messi era algo especial. Casi todos los goles que he marcado con el Barça han sido jugadas con él, con pases suyos. Y yo también le he dado muchos pases", señaló en una entrevista con el diario As.

Alba, que esta temporada se ha visto relegado por la irrupción del joven Alejandro Balde en su posición, ha disputado 458 partidos con el Barcelona, en los que marcó 26 goles y dio 91 asistencias, muchas de ellas para goles de Messi.

Su palmarés como jugador azulgrana acumula 19 títulos, entre ellos seis Ligas, -la última en esta misma temporada- y una Champions (2015), así como cinco Copas del Rey, una Supercopa de Europa o un Mundial de Clubes.

Alba también se labró una gran trayectoria con la selección española, con la que ganó la Eurocopa de 2012, en la que marcó un tanto en la victoria 4-0 de la Roja en la final de Kiev frente a Italia.

El veterano lateral izquierdo disputó tres Mundiales (2016, 2018, 2022) y jugó 90 partidos con la Roja, con la que marcó nueve goles.

