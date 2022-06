La selección de Panamá prepara los últimos detalles para enfrentar a Martinica

Previo a los trabajos en grupo, los jugadores Cristian Martínez y Orlando "Kuty" Mosquera brindaron declaraciones a la prensa.

"Nosotros vamos a buscar esa ventaja, tratar de ganar los dos partidos en casa y afuera para poder estar arriba", mencionó "Fulo" Martínez.

Titular en el medio sector de la cancha

El mediocampista del Monagas FC Cristian Martínez destacó su participación como titular en el inicio de la Liga de Naciones ante Costa Rica.

"Me sentí bien, anteriormente he jugado con Adalberto, creo que en el primer tiempo no empezamos muy bien, pero creo que al transcurrir del partido nos fuimos encontrando y gracias a Dios pudimos sacar la victoria."

A dar lo mejor de nosotros

"Nosotros venimos preparándonos para estos partidos, lo tomamos de la mejor manera independientemente que no se jugó allá (Canadá), el viaje fue largo, pero ya estamos en casa y queremos dar lo mejor de nosotros aquí en Panamá y seguir con el invicto", mencionó el portero Orlando "Kuty" Mosquera.