Futbol Deportes -  18 de septiembre de 2025 - 11:07

Lionel Messi renueva contrato con Inter de Miami y seguirá activo hasta el Mundial 2026

Lionel Messi y el Inter Miami acordaron renovar el contrato del astro argentino, asegurando su permanencia en la MLS y su participación en el Mundial 2026.

Lionel Messi renueva contrato con Inter Miami

Lionel Messi renueva contrato con Inter Miami

JUAN MABROMATA / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Inter de Miami y Lionel Messi acordaron la renovación del contrato del astro argentino, lo que garantizaría que el campeón del mundo siga en activo durante la Copa del Mundo 2026, según confirmó a AFP una fuente cercana al club.

La extensión del contrato podría abarcar varios años, asegurando que Messi, de 38 años, termine su carrera en la liga estadounidense MLS. Los preparativos para el anuncio oficial ya están en marcha y se espera que se haga público en las próximas dos semanas.

Messi había dejado indicios sobre su futuro tras el partido de eliminatoria mundialista en septiembre ante Venezuela: "Nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Terminamos la temporada a fin de año y luego me toca hacer una pretemporada, veremos cómo me voy sintiendo, espero hacer una buena pretemporada", señaló el argentino. Messi había dejado indicios sobre su futuro tras el partido de eliminatoria mundialista en septiembre ante Venezuela: "Nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Terminamos la temporada a fin de año y luego me toca hacer una pretemporada, veremos cómo me voy sintiendo, espero hacer una buena pretemporada", señaló el argentino.

Anuncio oficial por Messi sobre su contrato con el Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968693998786388213&partner=&hide_thread=false

Actualmente, el Inter Miami se ubica en la sexta posición de la Conferencia Este con 49 puntos, en plena lucha por el Supporters’ Shield, mientras Messi acumula 20 goles en 21 partidos, consolidando su candidatura al MVP de la MLS.

La temporada 2025 del club ha incluido su primera participación en semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, una destacada actuación en el Mundial de Clubes (ubicándose entre los 16 mejores) y una final de Leagues Cup.

Con esta renovación, Messi refuerza su compromiso con el Inter Miami y mantiene vivas las expectativas de su participación en el Mundial 2026, que Estados Unidos coorganizará.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

MITRADEL se reúne con representantes de equipos de la Liga Panameña de Fútbol

Selección de Panamá sube al puesto en la Clasificación del Ranking FIFA

Gianna Woodruff avanza a la final de los 400 m vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Recomendadas

Más Noticias