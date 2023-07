LPF: Sporting golea al Tauro en la primera jornada

Los académicos alcanzaron 3 goles, que tomaron al Tauro por sorpresa, en menos de 5 minutos.

El entrenador académico David Dóniga comienza su travesía como DT del club con una goleada sobre Felipe Baloy, estratega de los "Toros", quien también debutaba en el torneo.

Doblete soñado

Según Mauricio Wieder, Edgar Aparicio es el 4to jugador en toda la historia del Sporting en hacer un doblete en una primera jornada de liga.

Jorge Ortega vs Chiriquí FC en 1999, Gabriel Ríos vs Tauro en 2013, Darwin Pinzón vs Chepo en 2014 y Édgar Aparicio vs Tauro en 2023.