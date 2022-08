MLB, Yankees: ¿Dónde ver en vivo el juego contra Athletics?

New York Yankees preseiona en la MLB.

El partido de la MLB entre los New York Yankees y Oakland Athletics se podrá ver hoy (25 de agosto) en vivo a través de ESPN, MLBTV y Star+ a las 8:40 p.m. (hora de Panamá).

Los New York Yankees se enfrentaron a los New York Mets en último partido, que terminó con un dramático triunfo en el Yankee Stadium por 4-2.

El lanzador Clarke Schmidt (New York Yankees) fue presionado hasta los 60 lanzamientos, el máximo registro de esta campaña 2022. Wandy Peralta (New York Yankees) descongestionó las bases llenas cuando bateó un elevado a Francisco Lindor (New York Mets), sellando así la victoria y una barrida a favor de los Yankees.

Aaron Judge

Aaron Judge conectó un batazo de 453 pies hacia las gradas para registrar su home run número 48 de la temporada, líder en la MLB; Andrew Benintendi aportó con un hit que aumentó la ventaja de los Yankees y lograr así su tercera victoria consecutiva. En el Yankee Stadium se hicieron presentes una cantidad de 49,217 fanáticos, la más grande desde la temporada 2013, quienes fueron testigos de la la tercera victoria desde la pausa del Juego de las Estrellas.

"Los muchachos hicieron algunos hits decisivos y tuvieron turnos al bate que fueron cruciales", dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. "Este fue un muy buen juego de béisbol en un gran ambiente. Pudimos aguantar esta noche. Es una buena manera de terminar lo que ha sido un tramo difícil para nosotros".

Oakland Athletics por su parte, vienen de ganar su encuentro ante Miami Marlins 3-2.

Otros partidos

Rays - Angels, 12:10 p.m.

Cubs - Cardinals, 1:20 p.m.

Mariners - Guardians, 3:10 p.m.

Orioles - White Sox, 6:05 p.m.

Phillies - Reds, 6:05 p.m.

Red Sox - Blue Jays, 6:10 p.m.

Mets - Rockies, 6:10 p.m.

Astros - Twins, 7:10 p.m.