Nacho Quintana confiesa razones de ausencias en su convocatoria

"Es parte de un proceso, es deportivo. No hay tema extra, que es el deportivo. Simplemente es proceso de evaluación, de análisis del cuerpo técnico. Es una jugadora con muy buen torneo y campeona con la Liga, pero igual que las demás deben competir con un puesto interno. Ella no estuvo en Ecuador y otras sí y no se podría decirle a alguien que ha sido parte de un proceso que no va, porque alguien tiene jerarquía. Yo hablé con él y conversamos".

El entrenador también dijo que está en busca de opciones en el arco tras los amistosos ante República Dominicana, aunque es muy difícil encontrar a alguien del nivel de Yenith Bailey.