Nacho Quintana habla sobre convocatoria ante Dominicana: Novedades y ausencias

"Laurie viene con la misma disposición con todas, queremos que todas las jugadoras panameñas se sientan incluidas, ella viene con las mismas ganas de defender su bandera. No estuvo en la mayor convocatoria, pero esta de vuelta por lesión de Carmen, y es así porque el fútbol es de oportunidades y se deben aprovechar".

NUEVAS JUGADORAS EN EL GRUPO

"Las jugadoras de Estados Unidos siempre se le abre las puertas para que vengan, Kathy y Anika son jugadoras muy jóvenes y capaces, hay una madurez en el grupo sobre la llegada de jugadoras nacidas en Estados Unidos, porque ellas van a pelear por lo mismo".

Nacho Quintana fue cuestionado sobre la presencia de Gabriela Villagrand que está convocada, pero mantiene una lesión desde el repechaje.

"Gaby tuvo una lesión en el repechaje, sin embargo la trajimos para recuperación, mañana jueves no estará con nosotros, aún no tenemos un diagnóstico médico para el domingo".

LA AUSENCIA DE KENIA RANGEL

El entrenador de Panamá Femenina se refirió a la ausencia de la jugadora panameña que milita en Costa Rica y confesó que tiene sus razones, pero que se las comentó a la misma Kenia.

"Kenia lo hemos hablado muchas veces, no me gusta hablar de las que no están. Cuando se habla de que alguien no está, es decir que alguien sobra y yo respeto mi convocatoria y voy con mis jugadoras hasta el final. Hablé con Kenia y me preguntó que tenía que hacer para estar aquí y fue una conversación con madurez".

SITUACIÓN DE PALITO

"Lo de Lineth, no fue fácil estar en un nivel competitivo que ella tiene para estar allá, nosotros la apoyamos, la ayudamos. Porque no solo estamos para hablar fútbol. Estoy seguro que con el repechaje habrán muchos clubes que querrán a una Lineth Cedeño en su equipo".