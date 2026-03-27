Panamá empata con Sudáfrica en su primer amistoso de la Fecha FIFA

La Selección de fútbol de Panamá igualó 1-1 ante Sudáfrica en su primer partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro dejó buenas sensaciones en el primer tiempo, pero también preocupación por la salida del portero titular.

Panamá abrió el marcador al minuto 23 gracias a Édgar Yoel Bárcenas, quien aprovechó un error defensivo para poner en ventaja a la “Marea Roja”. Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, Sudáfrica reaccionó y logró el empate al minuto 48 por medio de Oswin Appollis.

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Preocupación por “Manotas” Mejía

El portero Luis Mejía, conocido como “Manotas”, tuvo que abandonar el encuentro debido a molestias físicas. Su situación genera dudas de cara al siguiente compromiso del combinado nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037606417612333292?s=20&partner=&hide_thread=false La Selección de Panamá empató 1-1 ante Sudáfrica en el primero de dos partidos amistosos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/kH4MlKJquF — Telemetro Reporta (@TReporta) March 27, 2026

Este fue el primero de dos amistosos programados en esta fecha FIFA. La selección panameña volverá a enfrentarse con Sudáfrica el próximo martes 31 de marzo a las 12: 30 p.m. en el DHL Stadium - Ciudad del Cabo, en lo que será una nueva oportunidad para ajustar el equipo.

Balance del partido

Panamá mostró:

Buen arranque y control en el primer tiempo

Efectividad en ataque con Bárcenas

Dificultades para sostener la ventaja

El empate deja lecciones importantes para el técnico Thomas Christiansen, quien continúa evaluando variantes.