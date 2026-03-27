Panamá empata con Sudáfrica en su primer amistoso de la Fecha FIFA

La Selección de fútbol de Panamá igualó 1-1 ante Sudáfrica en su primer partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro dejó buenas sensaciones en el primer tiempo, pero también preocupación por la salida del portero titular.
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Preocupación por “Manotas” Mejía
El portero Luis Mejía, conocido como “Manotas”, tuvo que abandonar el encuentro debido a molestias físicas. Su situación genera dudas de cara al siguiente compromiso del combinado nacional.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá?
Este fue el primero de dos amistosos programados en esta fecha FIFA. La selección panameña volverá a enfrentarse con Sudáfrica el próximo martes 31 de marzo a las 12: 30 p.m. en el DHL Stadium - Ciudad del Cabo, en lo que será una nueva oportunidad para ajustar el equipo.
Balance del partido
Panamá mostró:
- Buen arranque y control en el primer tiempo
- Efectividad en ataque con Bárcenas
- Dificultades para sostener la ventaja
El empate deja lecciones importantes para el técnico Thomas Christiansen, quien continúa evaluando variantes.