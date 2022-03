Panamá Femenina sub-20 se enfrentará a Jamaica en los Octavos de Final

El desarrollo del encuentro fue el mismo durante los 90 minutos: una Panamá dueña del balón y la posesión buscando constantemente el arco rival, priorizando el orden y la paciencia para saber y poder encontrar los espacios necesarios para marcar sobre la portería rival.

Además de los cincos goles, Panamá tuvo muchas otras oportunidades de gol, en donde el travesaño (en 3 oportunidades) y la buena respuesta de la portera rival, impidieron que el resultado terminara siendo por mayor diferencia.

SE VIENE JAMAICA

Al terminar segunda del Grupo F, Panamá Femenina ahora deberá enfrentarse en octavos de final ante Jamaica, tercero del Grupo H tras terminar detrás de Guatemala y Haití.

“Jamaica siempre ha sido un rival complicado. Jugadoras con mucha velocidad, un equipo fuerte, con características parecidas a nosotras. Nosotras debemos seguir haciendo nuestro juego, tocar muchísimo la pelota y aprovecha el espacio que nos da el rival,” comentó Gutiérrez, una vez se conoció el rival en la siguiente fase.

El partido entre Panamá Sub-20 y Jamaica será el próximo sábado a las 3:00 pm, hora de Panamá, en el Estadio Panamericano. Este será el primer encuentro de la selección en este escenario, ya que los tres ya disputados se llevaron a cabo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La selección jamaiquina, en fase de grupos, tuvo los siguientes resultados: 0-1 vs Guatemala, 3-0 vs Cuba y 0-0 vs Haití.

EL MENSAJE A LA AFICIÓN

Gutiérrez finalizó sus declaraciones enviando el siguiente mensaje hasta Panamá: “Sigan creyendo en este proceso. El grupo de trabajo de las chicas y CT tenemos una gran ilusión de hacer las cosas bien, de jugar bien al fútbol. Confíen mucho en las jugadoras, que trabajan para dejar el nombre del país bien en alto”.

FUENTE: FEPAFUT