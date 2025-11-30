Juegos Olímpicos Deportes -  30 de noviembre de 2025 - 13:41

Panamá gana oro y plata en Bodyboard en Juegos Bolivarianos 2025

Panamá logró oro con Verónica Correa y plata con Edwin Núñez en Bodyboard en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Destacada jornada para el país.

Panamá gana oro y plata en Bodyboard en Bolivarianos

Panamá gana oro y plata en Bodyboard en Bolivarianos

@COlimpicosPanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá continúa destacando en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 tras conquistar medallas de oro y plata en la modalidad de Bodyboard, gracias a las actuaciones de Verónica Correa y Edwin Núñez.

El Comité Olímpico de Panamá detalló que Correa venció 9.33 a 7.00 a la peruana Solange Calderón en su primera serie del día. Luego, en una final muy disputada, superó 8.87 a 8.04 a la venezolana Rosmarky Álvarez, asegurando así la quinta medalla de oro para Panamá en estas justas.

Atletas panameños ganan oro y plata y juegos Bolivarianos

Por su parte, Edwin Núñez ganó su serie semifinal 13.67 a 8.66 frente al venezolano Jesús Arocha. En la final, pese a una sólida presentación, cayó 14.03 a 14.50 ante Cristopher Bayona, lo que lo llevó a colgarse la medalla de plata.

Estas victorias refuerzan el buen desempeño de la delegación panameña en esta edición de los Juegos Bolivarianos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995193654449725668?t=GqckeDBRrymb1ZGsbcl4YQ&s=19&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de feriados en Panamá 2026: todos los días festivos y no laborables

¿Por qué no hay clases el lunes 1 de diciembre en Panamá?

Desfile en Betania: Panameños honran los 204 años de independencia de Panamá de España

Recomendadas

Más Noticias