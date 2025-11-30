Panamá gana oro y plata en Bodyboard en Juegos Bolivarianos 2025

Panamá continúa destacando en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 tras conquistar medallas de oro y plata en la modalidad de Bodyboard, gracias a las actuaciones de Verónica Correa y Edwin Núñez.

El Comité Olímpico de Panamá detalló que Correa venció 9.33 a 7.00 a la peruana Solange Calderón en su primera serie del día. Luego, en una final muy disputada, superó 8.87 a 8.04 a la venezolana Rosmarky Álvarez, asegurando así la quinta medalla de oro para Panamá en estas justas.

Por su parte, Edwin Núñez ganó su serie semifinal 13.67 a 8.66 frente al venezolano Jesús Arocha. En la final, pese a una sólida presentación, cayó 14.03 a 14.50 ante Cristopher Bayona, lo que lo llevó a colgarse la medalla de plata.

Estas victorias refuerzan el buen desempeño de la delegación panameña en esta edición de los Juegos Bolivarianos.