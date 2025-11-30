Panamá gana oro y plata en Bodyboard en Juegos Bolivarianos 2025

Panamá continúa destacando en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 tras conquistar medallas de oro y plata en la modalidad de Bodyboard, gracias a las actuaciones de Verónica Correa y Edwin Núñez.
Por su parte, Edwin Núñez ganó su serie semifinal 13.67 a 8.66 frente al venezolano Jesús Arocha. En la final, pese a una sólida presentación, cayó 14.03 a 14.50 ante Cristopher Bayona, lo que lo llevó a colgarse la medalla de plata.
Estas victorias refuerzan el buen desempeño de la delegación panameña en esta edición de los Juegos Bolivarianos.