Pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul será transmitida por Netflix.

"Aunque hemos tenido que aplazar el combate, reanudaré los entrenamientos en breve", aseguró Tyson en un comunicado. "Tenemos una nueva fecha y el resultado será el mismo independientemente de cuándo peleemos. Jake Paul será noqueado", dijo Mike luego de anunciarse la reprogramación.

El 15 de noviembre también se enfrentarán las boxeadoras Katie Tylor y Amanda Serrano.

