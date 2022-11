Qatar 2022: no te pierdas mañana los partidos de USA, Inglaterra y Ecuador

Mañana 25 de noviembre se enfrentan en la cancha de fútbol en la segunda jornada de partidos del Mundial Qatar 2022 , grandes equipos que buscan la determinada victoria. El primero, desde las 5:00 a.m. Gales vs Irán , en el estadio Ahmed bin Ali , transmitido por COS y presentado por la emisora de RPC Radio .

Siguientes partidos de la mañana

El segundo juego inicia a las 8:00 a.m. donde la selección del país anfitrión buscará salir ganador, Catar vs Senegal. No te lo pierdas y míralo por las pantallas de RPC; desde tu celular y por conexión Wifi en Medcom Go; y en RPC Radio. El partido será en el estadio Al Thumama.