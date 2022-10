Qatar 2022: ¿Qué jugadores no van al Mundial 2022?

En año de Mundial, los futbolistas se cuidan mucho para no pasar por graves lesiones que les prohíba de disputar la Copa del Mundo, sin embargo, en este inicio de temporada ya se han dado casos de jugadores que se han lesionado de gravedad y que ya no estarán en Qatar 2022. Así que aquí en Telemetro te traemos los jugadores que se lesionaron, se retiraron o que no son tomados en cuenta en el inicio de campaña.