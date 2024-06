Thiago Messi: "Yo no soy como mi padre" y adelanta en qué selección sueña jugar

El mayo de los niños de Messi juega en la Sub 12 del Inter Miami, equipo en el que también juega su padre.

¿De qué habló Thiago Messi en su primera entrevista?

La entrevista tuvo momentos divertidos como el comentario de su compañero, Eleazar Guevara, quien confesaba en vivo que él es hincha del Real Madrid a lo que el más grande los Messi aseguraba "A mi no me lo dijiste" haciendose como el ofendido de que su amigo Guevara no le había confesado de qué club era hincha.

Adicional, Thiago Messi confesó que no había nacido con la habilidad de su padre para patear con la zurda. "Con la izquiera no soy muy bueno la verdad".

Thiago Messi desea jugar con la selección de su padre

Le han preguntado a Thiago con qué selección sueña jugar en el futuro y sin dudarlo expresó que lo hará con la selección de Argentina. Aunque los periodistas intentaron persuadirlo en jugar con otra selección, este respondió tajante: "No creo".