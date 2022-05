Thomas Christiansen: "No creo que Costa Rica venga a regalar el partido"

"No creo que encuentre diferencia, la única es que ellos tienen el partido de repesca contra Nueva Zelanda y deben pensar en los dos partidos y no creemos que vengan aquí a regalar nada, lo afrontaremos de buena forma y un poco dolidos porque el puesto que tienen ellos pudo haber sido nuestro", dijo Thomas Christiansen sobre Costa Rica

En este torneo, el entrenador de la selección de Panamá, planea llegar a las instancias finales y para él y el equipo el objetivo es más que claro.

"El objetivo del torneo es clasificarnos a la semifinal y competir para ganarla", mencionó.

Con respecto a los resultados ante Costa Rica y el volver a enfrentarlo, Thomas Christiansen lo ve como una pequeña revancha en la cual ninguno de los dos equipos va a regalar nada.

"Yo siempre quiero ganar y como haz visto la situación que tuvimos como cuerpo técnico, jugadores, y afición pues la decepción de no meternos en la repesca, duele y trae consecuencias como esa pequeña revancha que tendremos ante Costa Rica. Ese partido es tan importante, como los otros dos con Martinica y siempre he dicho que si no respetas al rival, no mereces estar en un Mundial", concluyó.