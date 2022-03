"Todos estaremos decepcionados por no meterlos al Mundial", Thomas Christiansen

"Todos estaremos decepcionados tras no clasificar al Mundial o la repesca. Agradezco a todos, en especial a los jugadores por su entrega", Thomas Christiansen.

"Nos quedamos a las puertas. Hay cosas positivas que nos podemos llevar. Esta última decepción ha hecho mucho daño, y costará reponerse. Creo que no se invirtió lo que se tenía que invertir vs Honduras, en estar preparados, querer. Pagamos por ello. Cada uno asume su responsabilidad y aprender", destacó el DT de la selección de Panamá.

"De las derrotas es donde más uno aprende. En el futuro será lo más rico, para llevarlo en la maleta, y para crecer. Sería muy injusto echarle la culpa a jugadores específicos. Aquí estamos como un equipo. Lo asumimos como eso", Thomas Christiansen.

¿Sigue Thomas Christiansen con la selección de Panamá?

"La FEPAFUT ya sabe cómo está la situación. Ya me he expresado. He demostrado que quiero quedarme. Incluso a mis agentes. Mi primera opción va a ser Panamá. Veremos cómo va", Thomas Christiansen.