Yankees, MLB: ¿Dónde ver en vivo el juego contra Angels?

New York Yankees enfrentarán a Los Angeles Angels.

El partido de la MLB entre los New York Yankees y Los Angeles Angels podrás verlo en vivo a través de ESPN, MLBTV y Star+ a las 8:38 p.m. (hora de Panamá).

Luego de ganar los dos primeros partidos de la serie del fin de semana en el Coliseo de Oakland, los Yankees esperaban un mejor resultado contra los Athletics. También esperaban que su ofensiva en el primer partido fuera el comienzo de una buena racha por la Costa Oeste ante equipos que no pasan por buen momento.

Sin embargo, los "Yanks" irán a Anaheim en busca todavía de más vida a través de sus bates.

https://twitter.com/Telemetro/status/1563198190538878976 FC Barcelona ya sabe con quienes se enfrentarán en la fase de grupos de la Champions League.

Conoce aquí quienes son y qué propuesta traen.https://t.co/wooSYY3dxU — Telemetro (@Telemetro) August 26, 2022

La serie de cuatro juegos en Oakland sugiere que fue una serie aceptable: dos victorias, dos derrotas y, a pesar de la derrota del domingo por 4-1, los Yankees superaron a los Athletics en la ofensiva 19-13. El primer partido del jueves, resultó ser una victoria aplastante de New York por 13-4, esto distorsiono mucho la realidad. Los Yankees anotaron seis carreras en los últimos tres juegos de la serie, en gran parte contra lanzadores de los Athletics y con algunas de las efectividades más infladas de la Liga Americana.

Aaron Boone

"Las últimas 22 horas o más no han sido muy buenas para nosotros en ofensiva", dijo Aaron Boone, manager de los Yankees. "Tenemos que hacer un mejor trabajo y pasar pagina. Vamos a iniciar una serie importante, tenemos que salir el buscar el mejor resultado y poner en marcha positiva a algunos de nuestros jugadores".

No hay nada seguro en la MLB (Major League Baseball), especialmente cuando los mejores equipos de la temporada juegan contra otros que no son contendientes. Los equipos que se encuentran fuera de la carrera por los puestos de pretemporada aún podrían conseguir ritmo positivo, y los Yankees no tenían nada garantizado cuando salieron a jugar contra el cuarto y quinto de la División Oeste de la Liga Americana.