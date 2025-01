MEF refuerza posición de Panamá como centro logístico

Contenido relacionado: MEF aclara que no ha autorizado la tala de árboles corotú en Clayton

Chapman destacó que el apoyo técnico de instituciones como el CAF es fundamental para revisar y optimizar el Plan Estratégico de Gobierno, así como para evaluar informes de calificadoras de riesgo y bancos de inversión. Según el ministro, estos análisis no solo identifican áreas de mejora, sino que también subrayan oportunidades clave en sectores como logística, nearshoring y turismo.

MEF apunta al crecimiento logístico en Panamá

Sobre la economía global, Chapman señaló que la creciente interconectividad presenta tanto desafíos como oportunidades. Sin embargo, advirtió que algunos países, incluida Panamá, no se prepararon adecuadamente para adaptarse a estos cambios. “Muchos cometimos el error de no estar preparados y de no tomar las medidas correctas”, afirmó, destacando la importancia de implementar estrategias basadas en pensamiento crítico y anticipación.

En cuanto a la situación fiscal del país, Chapman admitió que Panamá enfrentó retos económicos significativos en el último año, entre ellos, un déficit fiscal considerable y una caída en los ingresos presupuestados. A pesar de este panorama, indicó que las medidas de contención del gasto lograron reducir el déficit en aproximadamente 1,800 millones de dólares, en el contexto de una economía cuyo PIB es inferior a 90 mil millones de dólares.

El ministro subrayó que el Plan Estratégico de Gobierno, recientemente publicado, ofrece un diagnóstico claro de la situación económica actual y una hoja de ruta concreta para enfrentar los retos y alcanzar las metas nacionales en este entorno complejo.

La reunión contó con la participación de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF; Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica; y Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas. Este encuentro reafirma el compromiso entre Panamá y el CAF para impulsar proyectos y estrategias que fortalezcan el desarrollo económico del país y la región.