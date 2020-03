SHOWBIZ • 16 Mar 2020 - 12:24 PM

Desde que el propio Mikel Arteta, exjugador de fútbol y actual entrenador del Arsenal de Londres, anunciara el pasado jueves que había contraído el coronavirus tras unos días de fiebre y fatiga generalizada, poco se ha sabido sobre la forma en que la modelo y actriz Lorena Bernal, así como los tres hijos de la pareja -Gabriel (10), Daniel (7) y Oliver (4)-, han venido afrontando la situación de cuarentena en la que se encuentra sumida la familia al completo.

Sin embargo, la que fuera Miss España en el año 1999 ha recurrido ahora a las redes sociales para, ante todo, mandar un mensaje de calma acerca de su estado y el de sus retoños. "Estamos bien. Mis hijos y yo estamos perfectamente", arranca Lorena en el vídeo de nueve minutos de duración que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Justo a continuación, la esposa del prestigioso técnico ha reconocido que las molestias y dolores que ha venido experimentando Mikel en los últimos días no difieren en absoluto de los que presentaría en el caso de sufrir una gripe común. "Mikel tiene unos síntomas que, si no fuera por esto del coronavirus, pensaríamos que es de un virus común. Ha tenido un poco de fiebre, dolor de cabeza, se sentía un poco débil, pero nada más", ha añadido.

Sin embargo, la intensa cobertura mediática que ha suscitado el contagio del exdeportista, así como los de otras figuras relevantes de la vida pública, sí que provocó una reacción inicial de miedo y preocupación en la antaño maniquí, quien no puedo evitar alarmarse ligeramente tras recibir numerosas llamadas de teléfono en los minutos posteriores a la publicación de la noticia.

"Cuando decidimos hacer pública la noticia me empezaron a llegar mensajes y llamadas alarmados porque mi marido tenía el coronavirus. Pasé de estar bien a recibir tantos mensajes y tanta alarma, que me entró un poquito de miedo. 'Ay dios mío, igual lo tengo yo, lo tienen los niños'... Y durante unos minutos empecé a sentir presión en el pecho, el corazón me latía más rápido. Pero realmente era que me había dado impresión y un poco de miedo tanta alarma con el tema", ha explicado en la grabación.