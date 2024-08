7 películas más vistas de Netflix en el mes de julio

Mira aquí: Bridgerton, temporada 3 - ¡Descubre el primer capítulo de esta emocionante serie en Netflix!

A continuación, te presentamos las 7 películas más vistas en la plataforma de streaming Netflix en este mes de julio:

Al borde del abismo

Esta película cuenta la historia de John Allman, una estrella de rock que, tras el fracaso de su álbum y la pérdida de popularidad de su mayor éxito, decide tomarse un descanso de su carrera para recuperar inspiración. Se muda a una casa aislada, pero más tarde se topa con una sorpresa y revive un viejo amor.

Titanic

La famosa historia de amor de Rose y Jack Dawson a bordo del Titanic, que se hundió el 10 de abril de 1912, sigue siendo una de las más vistas en la plataforma de streaming Netflix.

Desaparecidos en la noche

Esta película cuenta la historia de una psiquiatra estadounidense que se muda a Italia por el amor de Pietro, un hombre con un pasado temeroso. Después de casarse y tener dos hijos, la relación no funciona como esperaban. Lo inesperado ocurre cuando sus hijos desaparecen mientras están con su padre.

