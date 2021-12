Abner Benaim: "No podemos culpar a los jóvenes por las condiciones en las que nacen y crecen"

El cineasta panameño Abner Benaim , habló para la página "The Visitor / El Visitante" sobre su carrera cinematográfica, los eventos del 20 de diciembre en Panamá y de su más reciente cinta, " Plaza Catedral ", película que forma parte de las 15 películas, de los Premios Oscar de la Academia 2022, en la categoría de "Mejor Película Internacional".

Por Latinoamérica solo fueron seleccionadas dos películas, “Plaza Catedral” y la mexicana “Prayers for the Stolen”; y el próximo 8 de febrero de 2022, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dará a conocer las nominaciones a los Premios Oscar, donde se revelarán, las cinco películas nominadas en la categoría de "Mejor Película Internacional".

Legado de las películas en el extranjero

“Usualmente la gente que ve las películas me dicen que les dio ganas de ir a ver a Panamá, que les causa curiosidad, que sienten que conocen un poco más a la gente y que les gusta lo que ven especialmente de la gente de Panamá, y qué rompe bastantes estereotipos e ideas preconcebidas que tenían del país. Qué pueden ver un poco más a fondo sus lugares y conocer más a fondo sus historias”. contó Abner Benaim.

La mezcla de cultura de culturas para mejorar lo nuestro

Abner Benaim señala que: “Yo siempre he pensado que en la mezcla hay mucha fuerza, está la belleza, me refiero a diversidad racial cultural étnica lo que tú quieras. Yo creo que mientras más estamos abiertos a otras culturas más ganamos más nos proyectamos y qué no hay nada que le puede quitar a uno su identidad, su origen y que hay que luchar contra la xenofobia y el tipo de pensamiento que busca proteger a Panamá de otras culturas. Porque si lo pensamos bien los únicos que son realmente de aquí son los indígenas, todos los demás llegamos como inmigrantes en algún momento hace quinientos años o cien o hace veinte o hace un año. Somos un país de inmigrantes y esa es la belleza del país y sí creo que potenciar esa belleza es algo que nos toca hacer a todos como panameños”.

La memoria colectiva ha reducido la invasión a Panamá a sólo un evento donde sólo se recuerda cada 20 de diciembre. ¿Qué se puede hacer con este tema en nuestro país para reforzar nuestra historia y experiencia turística?.

“Sobre la invasión, creo que están haciendo esfuerzos, se ha ido incluyendo en la memoria colectiva de una manera más amplia. Antes tenía el problema de que solo pocos la recordaban como suya y los demás lo veían como un tema al que no pertenecían. Hoy la invasión se ve como un hecho que le sucedió a todo Panamá y que se debe conmemorar. La manera de hacerlo sería desde las escuelas hasta las casas, y claro la literatura, el cine, teatro, todas las artes siempre ayudan a mantener esa memoria. A nivel institucional pues todo lo que tiene que ver con las escuelas y con los actos conmemorativos, y creo que algo muy importante y que todavía no se ha dado y que sería esencial para mantener esa memoria es poder tener un número exacto de cuántos muertos hubo, identificar sus nombres y cerrar digamos ese capítulo, que no queden dudas y gente anónima sin ser nombrada como parte de lo que sucedió”; comentó Abner Benaim.

En otros países se saca provecho hasta de lo malo que ha sucedido en su historia, tanto para concienciar a la sociedad como para generar atractivo turístico. ¿Porqué en Panamá no se ha logrado realizar ninguna de las dos y que sientes se puede hacer?

Abner Benaim dice que: “Creo que en Panamá sí se han hecho cosas, lo que pasa es que hay una tendencia de esconder cualquier cosa negativa y no de asimilarla o nombrarla como parte de nuestra historia. Yo siempre tuve la idea, por ejemplo, que la casa de Noriega se habría podido convertir perfectamente en un museo y que tantas otras cosas como los “bunkers” de las ex bases de Estados Unidos. Todavía se puede hacer mucho para el turismo, todavía tenemos ideas desde los piratas hasta la dictadura.

Yo no creo que uno debe cómo vender las cosas negativas como si fuera un atractivo más de Turismo clásico estilo Disneylandia. Estos temas hay que tratarlas con respeto, con dignidad, pueden ser museos serios y parte de nuestra identidad. Sin embargo, yo creo que también tenemos suficientes cosas positivas desde la naturaleza hasta nuestra historia de relativa paz, hay muchas cosas que se pueden exaltar en este país y que se hace, simplemente se puede hacer más”.

Plaza Catedral es la primera película panameña que abre el Festival de Cine de Panamá. ¿Qué mensaje deseas que Plaza Catedral deje en la memoria colectiva?

“Bueno un honor y un orgullo que Plaza Catedral sea la primera película que abre el festival de cine de Panamá. No quiero decir un solo mensaje o hablar por la película, yo creo que cada persona cuando vea la película de Plaza Catedral, se lleva consigo su propio mensaje. Lo que queremos es que la película llegue lo más lejos posible y tenemos en particular un mensaje que quizás viene de adentro y afuera que es en repudio a la violencia juvenil, a partir de lo que pasó con nuestro actor Fernando Javier de Casta que fue asesinado. Eso se ha tornado parte del mensaje de la campaña de Plaza Catedral para aprovechar estos medios y decir que tenemos que abrir los ojos, que somos parte de una sola sociedad y que no podemos culpar a los jóvenes por las condiciones en las que nacen y crecen; y el resultado de tener una juventud rodeada de tanta violencia”; destacó Abner Benaim.

