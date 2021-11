Abraham Pino estrena "nueva cara", ¿Ya la viste?

Abraham Pino , humorista y creador de contenido, mostró finalmente cómo quedó su nuevo rostro, tras realizarse intervención quirúrgica (cirugía maxilofacial o ortognática, mordida clase 3), luego que atravesaba problemas de ansiedad, depresión, problemas con el autoestima, sufría de muchos dolores de cabeza y no podía hablar bien.

"Estuve esperando 5 años para hacerme esta cirugía y arreglar el problema que tenía en mi mordida, el cual estaba afectando mucho mi salud física y mental. No podía comer bien, no podía hablar bien, muchos dolores de cabeza entre otras cosas mas. A pesar de que es una cirugía bastante compleja todo salió bien gracias a Dios y, aunque que no estoy 100% recuperado, los resultados son increíbles. Les acabé de subir un video mostrándoles cómo quedó mi cara después de la cirugía y explicándoles todos los problemas que tenía antes de la cirugía", posteó Abraham Pino en su cuenta de Instagram.

