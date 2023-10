Alejandro Lagrotta - Letra completa Despierta

y de repente una nave se detiene

y se baja la ventana

y te ofrecen un botín

no es por ahí…

Si te ofrecen camiseta y una gorra

y te dicen firma aquí

yo te pongo a vivir

Si te ofrecen un jamón o concesión

no es por ahí.

Justo cuando

nadie te ve

te conviene y se ve bien

Si te da la picazón

Resiste la tentación,

Despierta.

// Despierta

Despierta

Eso que viene fácil

fácil se va. //

Si tú ves la calle llena de retenes

y tu vienes con la licencia vencida

uno quiere rebuscar

el otro quiere escapar

no es por ahí.

Cuando ‘ tas arreglando tus papeles

Y en la fila te encuentras a un buen amigo

que te pasa pa adelante

por un salve a su bolsillo.

No, no es por ahí.

Justo cuando

nadie te ve

te conviene y se ve bien

Si te da la picazón

Resiste la tentación,

Despierta.

// Despierta

Despierta

Eso que viene fácil

fácil se va. //

hey pela'o cuando vayas pa la escuela

y en el examen todos saquen batería

mejor aprende la lección ahí empieza la corrupción

no es por ahí. No, no, no

Tu dices que los de arriba son maleantes

Pero abajo hacemos las mismas cosas

No te escondas en las redes

cambia hoy tu corazón

es por ahí…

// Despierta

Despierta

Eso que viene fácil

fácil se va. //

Cuánto vale tu dignidad

No me digas que un jamón

o un tanque de gas.

Cuánto vale tu dignidad

un Puestesito en el gobierno

que a los cinco años se va.

Cuánto vale tu dignidad

Que que te den ese contrato

y mucho chen-chen.

Cuánto vale tu dignidad

Una beca pa tu hija

pa’ estudiar en los US.

Despierta

Despierta

Despierta

Despierta.