Ana Torroja sufrió "agorafobia" al verse abrumada por la fama

Y es que la que fuera vocalista de la mítica banda Mecano no ha tenido reparo en desvelar, a su paso por el programa 'El Hormiguero', los problemas anímicos y de ansiedad que llegó a padecer a cuenta de la fama planetaria que llegó a acumular la banda, a la que también pertenecían los hermanos Nacho y José María Cano, a lo largo de la década de los ochenta. Tanto es así, que Ana acabó desarrollando unos elevados niveles de agorafobia que, además, también se explican con la forma en que una chica tan "tímida" como ella debía enfrentarse a semejante escrutinio público.



"Me convertí en agorafóbica, en realidad soy muy tímida y no me gustaba que la gente quisiera saber de mi vida. Perdí mi intimidad y casi me pierdo a mí misma", ha reconocido en su sincera entrevista al presentador Pablo Motos, explicando así por qué tuvo que tomar la decisión de cruzar el Atlántico para establecerse en Nueva York.

"Por eso me fui a vivir a Nueva York. Creo que lo gestioné mal porque Mecano era mucho más grande que Nacho, Ana y Jose. No supe administrarlo. Es que cuando explotó fue muy potente y había mucha presión. Y además nunca había descanso", ha reflexionado sobre la otra cara del fenómeno musical, cultural y mediático que protagonizó junto a sus compañeros de banda.



Curiosamente, otro ídolo de la 'movida madrileña' de los ochenta, Alaska, acaba de unir fuerzas con Ana Torroja de cara a un nuevo tema que, al menos, promete convertirse en un firme candidato a llevarse el título de 'canción del verano': se trata del nuevo single que ha preparado la madrileña, llamado 'Hora y cuarto', para agasajar a todos aquellos fans que acudan a sus conciertos.



"Se lo planteé a ella porque yo tenía muchas ganas de que colaboráramos juntas. Se enamoró de la canción, aunque tuvimos que grabarla en lugares diferentes porque no podíamos viajar en ese momento", ha señalado.

FUENTE: RSS